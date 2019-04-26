Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan, ticarete atıldı. Ünlü oyuncu, önceki gün Ataşehir'de 'Frida' adlı güzellik merkezini hayata geçirdi. Kaplakarslan'ı merkezin açılışında Tamer Karadağlı'nın da olduğu sanatçılar yalnız bırakmadı.
Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan, ticarete atıldı. Ünlü oyuncu, önceki gün Ataşehir'de 'Frida' adlı güzellik merkezini hayata geçirdi. Kaplakarslan'ı merkezin açılışında Tamer Karadağlı'nın da olduğu sanatçılar yalnız bırakmadı.
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