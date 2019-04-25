Boğaz'da lezzet şöleni

2003'ten beri düzenlenen ve büyük ilgi gören şehrin en lezzetli etkinliği "101 İstanbul Lezzet Festivali" için geri sayım başladı. Ortaköy'deki tarihi Esma Sultan Yalısı'ndaki geleneksel festival, 28 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Bu yıl sürpriz içeriklerle de zenginleştirilen festivalde lezzet şöleninin yanı sıra müzik ve sürpriz eğlenceler de olacak.
- Saklambaç
- 25.04.2019
- Gazete
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