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  • 24.04.2019
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'la 7 Şubat'ta nikah masasına oturan , hamilelik iddialarına sessiz kaldı

Kilo var cevap yok

Kendi gibi oyuncu 'la 7 Şubat'ta nikah masasına oturan , hamilelik iddiasına tıp oynuyor. Önceki gün İstinyePark'ta görüntülenen 28 yaşındaki oyuncu, bebek haberleri hatırlatılınca gülümsemekle yetindi. Oyuncunun aldığı kilolar ve bol kıyafetler giymesi ise hamile olduğu iddiasını kuvvetlendirdi.

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