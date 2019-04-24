Kendi gibi oyuncu Ali Atay'la 7 Şubat'ta nikah masasına oturan Hazal Kaya, hamilelik iddiasına tıp oynuyor. Önceki gün İstinyePark'ta görüntülenen 28 yaşındaki oyuncu, bebek haberleri hatırlatılınca gülümsemekle yetindi. Oyuncunun aldığı kilolar ve bol kıyafetler giymesi ise hamile olduğu iddiasını kuvvetlendirdi.
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