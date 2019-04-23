Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Bodrum'da aşka geldi. Kutluay, Demet Şener'le yıllardır çekişmeli süren boşanma davası geçen ay anlaşmalı şekilde sonlanınca rahat nefes almıştı. 45 yaşındaki eski basketbolcu, boşandıktan sonra Şener'le 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen sosyetik Edwina Sponza ile kaçışa son verdi. Geçtiğimiz günlerde Bebek'te aşk pozları verip ilişkiyi ilan eden ikili, önceki gün de soluğu Bodrum'da aldı.

Ünlü çift, Gümüşlük'teki Mimoza adlı mekanda aşk tazeledi. Kutluay, yemek boyunca çalan şarkılara el ele tutuştuğu sosyetik yogacıyla eşlik etti. Romantikliğini konuşturan Kutluay, kendisine ikinci baharını yaşattıran Sponza için Ajda Pekkan'ın 'Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var' şarkısını üç kez çaldırıp jest yaptı. Kutluay'ın sürpriziyle mest olan 45 yaşındaki Sponza, romantik parçayı aşkıyla el ele dinledi.





İŞTE O ŞARKI

Yüzündeki çizgilerinle Saçındaki beyazlarla Benim için eskisinden daha güzelsin Bırak varsın geçsin yıllar Bitsin artık bu korkular Her yaşın ayrı bir güzelliği var.





GÜMÜŞLÜK'TE EL ELE

Bodrum'da el ele romantik anlar yaşayan ikili, takipçilerinin objektifine böyle yansıdı.

Önümüzdeki ay İtalya'da nikah masasına oturacakları konuşulan çiftin Bodrum tatili 'ön balayı' olarak yorumlandı.