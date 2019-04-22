İki aydır aşk yaşayan stil danışmanı ve oyuncu Ece Sükan ile Uğur Güven'in ilişkisi tam gaz devam ediyor. Çiçeği burnunda aşıklar, önceki akşam Asmalımescit'teki Soho House'dan çıkarken objektife yansıdı. Mekan kapısında birbirlerini öpücüklere boğan Sükan ile Güven, flaşlar patlayınca ayrıldı.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
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