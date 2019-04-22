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  • 22.04.2019
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ile 'in ilişkisi tam gaz devam ediyor

Aşk şovu sürüyor
İki aydır aşk yaşayan stil danışmanı ve oyuncu Ece Sükan ile 'in ilişkisi tam gaz devam ediyor. Çiçeği burnunda aşıklar, önceki akşam Asmalımescit'teki 'dan çıkarken objektife yansıdı. Mekan kapısında birbirlerini öpücüklere boğan Sükan ile Güven, flaşlar patlayınca ayrıldı.

Doğan SAVAŞ

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