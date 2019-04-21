PUMA ve Les Benjamins birlikteliğinin marka yüzü olan Hande Erçel'in geçtiğimiz günlerde ABD'de verdiği pozlar ortaya çıktı. Güzelliğiyle moda dünyasının dikkatini çeken Erçel'i ABD'de starların fotoğrafçısı olan Timothy McGurr fotoğraflamıştı.
- Saklambaç
- 21.04.2019
- Gazete
Yıldızlar karmasında! Hande Erçel dünyaca ünlü starların fotoğrafçısı Timothy McGurr’a poz verdi
Hande Erçel, resmen dünyaya açıldı. 25 yaşındaki oyuncu, dünyaca ünlü starların fotoğrafçısı Timothy McGurr’a poz verdi. Beyonce ve Halle Berry gibi yıldızlarla çalışan ABD’li fotoğrafçı, Erçel’in pozlarını önceki gün sosyal medya hesabında paylaştı.
PUMA ve Les Benjamins birlikteliğinin marka yüzü olan Hande Erçel'in geçtiğimiz günlerde ABD'de verdiği pozlar ortaya çıktı. Güzelliğiyle moda dünyasının dikkatini çeken Erçel'i ABD'de starların fotoğrafçısı olan Timothy McGurr fotoğraflamıştı.
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