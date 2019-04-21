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  • 21.04.2019
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Yıldızlar karmasında! dünyaca ünlü starların fotoğrafçısı Timothy ’a poz verdi

, resmen dünyaya açıldı. 25 yaşındaki oyuncu, dünyaca ünlü starların fotoğrafçısı Timothy ’a poz verdi. ve gibi yıldızlarla çalışan ’li fotoğrafçı, Erçel’in pozlarını önceki gün hesabında paylaştı.



PUMA ve Les Benjamins birlikteliğinin marka yüzü olan Hande Erçel'in geçtiğimiz günlerde ABD'de verdiği pozlar ortaya çıktı. Güzelliğiyle moda dünyasının dikkatini çeken Erçel'i ABD'de starların fotoğrafçısı olan Timothy McGurr fotoğraflamıştı.

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