Bir dönem ünlü popcu ve söz yazarı Sinan Akçıl ile aşk yaşayan Romen şarkıcı Otilia, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a ayak bastı. Güzel sanatçı önceki gün de ayağının tozuyla Opera isimli mekanda sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle sohbet eden Romen güzel, giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine topladı. 26 yaşındaki Otilia, Türkiye'yi çok sevdiğini ve her fırsatta konser vermek istediğini dile getirirken, eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında sorulan soruları da yanıtladı.
'UMARIM ÇOCUKLARI OLUR'
Genç şarkıcı "Sinan'ın evlendiğini öğrendim gerçekten çok mutlu oldum umarım en kısa zamanda çocukları olur ve ben çocukları çok seviyorum. Herkesin mutlu olmasını istiyorum'' ifadelerini kullandı.
Güzel şarkıcı sahne kostümüyle hayranlarını büyüledi.
'UMARIM ÇOCUKLARI OLUR'
Genç şarkıcı "Sinan'ın evlendiğini öğrendim gerçekten çok mutlu oldum umarım en kısa zamanda çocukları olur ve ben çocukları çok seviyorum. Herkesin mutlu olmasını istiyorum'' ifadelerini kullandı.
Güzel şarkıcı sahne kostümüyle hayranlarını büyüledi.
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