Türk basınının lider gazetesi SABAH, 34'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı. Balmumcu'daki merkez binadaki kutlamada SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, "Türkiye'nin en iyi gazetesi sloganıyla yayın hayatına başlayan SABAH, ilk günden beri bu sloganın gereğini yerine getirerek yayın hayatını sürdürüyor" dedi.



Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak ise şöyle dedi: "22 Nisan 1985'ten bu yana, yenilikçi, öncü, cesur ve çok sesli kimliği ile gazetecilik anlayışına farklı bir bakış açısı getiren SABAH, Türkiye'nin tartışmasız en iyi gazetesi olarak zirvedeki yerini, başarısına başarı katarak koruyor."

Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında yayın hayatına devam eden SABAH Gazetesi, yeni yaşını pasta keserek kutladı