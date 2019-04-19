Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Hayranlarının özlemle beklediği güzel oyuncu, Haziran'da başlayacak bir dizi projesine imza attı.
Şimdilik proje ile ilgili konuşmaktan kaçınan ünlü oyuncunun yeni dizisini kabul etmeden önce ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi. Boluğur, yeni dizisine hazırlık için de şu sıralar düzenli spor yaparak form tutuyor.
Şimdilik proje ile ilgili konuşmaktan kaçınan ünlü oyuncunun yeni dizisini kabul etmeden önce ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi. Boluğur, yeni dizisine hazırlık için de şu sıralar düzenli spor yaparak form tutuyor.
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