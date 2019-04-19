Dünyaca ünlü star Madonna'nın yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu, nişanlandığı ve en büyük aşkı olarak işaret edilen dünyaca ünlü dansçı Brahim Zaibat, ünlü marka danışmanı Selim Akar davetiyle Londra'da yaşayan şarkıcı Nuvit Yıldız'ın, Sezen Aksu imzalı "Susma" şarkısının klip ve fotoğraf çekimleri için İstanbul'a geliyor.

21 Nisan - 24 Nisan arasında İstanbul'da olacak olan Brahim Zaibat, Boğaz manzaralı bir otelde kalacak.



İKİNCİ GELİŞİ

Pop müziğin kraliçesi Madonna, 2012 senesinde İstanbul'da verdiği konsere Brahim Zaibat ile gelmişti. O dönem uçaktan el ele inen ikili, İstanbul'da Ayasofya ve Sultanahmet'i gezerken objektiflere takılmıştı. Brahim Zaibat ikinci kez İstanbul'a geliyor...

Cezayir kökenli Fransız sanatçı Brahim Zaibat ile Madonna arasında 28 yaş fark vardı.