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Madonna’nın eski nişanlısı , imzalı “Susma” şarkısının klip ve fotoğraf çekimlerinde dans edecek

Madonna’nın eski nişanlısı , önümüzdeki hafta ’a gelecek. imzalı “Susma” şarkısının klip ve fotoğraf çekimlerinde dans edecek.

O zaman dans!

Dünyaca ünlü star Madonna'nın yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu, nişanlandığı ve en büyük aşkı olarak işaret edilen dünyaca ünlü dansçı Brahim Zaibat, ünlü marka danışmanı Selim Akar davetiyle 'da yaşayan şarkıcı Nuvit Yıldız'ın, Sezen Aksu imzalı "Susma" şarkısının klip ve fotoğraf çekimleri için 'a geliyor.

21 Nisan - 24 Nisan arasında İstanbul'da olacak olan , Boğaz manzaralı bir otelde kalacak.

İKİNCİ GELİŞİ
Pop müziğin kraliçesi Madonna, 2012 senesinde İstanbul'da verdiği konsere Brahim Zaibat ile gelmişti. O dönem uçaktan el ele inen ikili, İstanbul'da Ayasofya ve Sultanahmet'i gezerken objektiflere takılmıştı. Brahim Zaibat ikinci kez İstanbul'a geliyor...
Cezayir kökenli Fransız sanatçı Brahim Zaibat ile Madonna arasında 28 yaş fark vardı.

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