İkizlerine kavuşmak için gün sayan oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan'dan ezeli dostluk... Önceki akşam Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini izleyen çiftten Akil, Sarı- Lacivert formasını giydi. Koyu bir Cimbomlu olan eşi ise takımının formasını giyerek hamile eşiyle böyle neşeli dostluk pozları verdi.

Ünlü çiftin ezeli dostluk dersi, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.