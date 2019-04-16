İkizlerine kavuşmak için gün sayan oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan'dan ezeli dostluk... Önceki akşam Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini izleyen çiftten Akil, Sarı- Lacivert formasını giydi. Koyu bir Cimbomlu olan eşi ise takımının formasını giyerek hamile eşiyle böyle neşeli dostluk pozları verdi.
Ünlü çiftin ezeli dostluk dersi, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.
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