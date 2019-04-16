İki yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve 9 Haziran'da nikah masasına oturacak olan Eser Yenenler ile Berfu Yıldız çiftinden sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için giden 34 yaşındaki Yıldız, 3 haftalık hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı.