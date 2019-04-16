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  • 16.04.2019
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Aile arasında evlenen ile ’dan mutlu haber geldi! Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız 3 haftalık hamile

Geçtiğimiz günlerde gizlice aile arasında evlenen ile ’dan mutlu haber geldi... 34 yaşındaki güzel, kontrol için gittiği hastanede 3 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Çiftin düğünü ise 9 Haziran’da...

İki yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve 9 Haziran'da nikah masasına oturacak olan Eser Yenenler ile Berfu Yıldız çiftinden sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Maslak'ta bulunan bir hastaneye check-up yaptırmak için giden 34 yaşındaki Yıldız, 3 haftalık hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

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