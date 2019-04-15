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  • 15.04.2019
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Şarkıcı , dört ödülle şov yaptı

önceki gün düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı. Şarkıcı , dört ödülle şov yaptı...

Ödülleri topladı

Müzik dünyasının merakla beklediği, yılın en güçlü isim ve projelerinin belirlendiği önceki gün gerçekleştirildi. Gecede Türk Pop Müziği'nin en güçlü isimlerine toplam dokuz kategoride ödül verildi. , Nilüfer, , , Manga, Ufuk Beydemir, gibi ünlü isimler ödül töreninde boy gösterdi. Gecede tam dört ödül alan Mabel Matiz, mutluluktan havalara uçtu. Genç şarkıcı, "Hissettiğim müziği yapabildiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

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