Müzik dünyasının merakla beklediği, yılın en güçlü isim ve projelerinin belirlendiği PowerTürk Müzik Ödülleri önceki gün gerçekleştirildi. Gecede Türk Pop Müziği'nin en güçlü isimlerine toplam dokuz kategoride ödül verildi. Ajda Pekkan, Nilüfer, Hadise, Mabel Matiz, Manga, Ufuk Beydemir, Yıldız Tilbe gibi ünlü isimler ödül töreninde boy gösterdi. Gecede tam dört ödül alan Mabel Matiz, mutluluktan havalara uçtu. Genç şarkıcı, "Hissettiğim müziği yapabildiğim için çok mutluyum" diye konuştu.