Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile Temmuz 2016'da muhteşem bir düğünle dünya evine girmişti. Evlendikten sonra Zekeriyaköy'de 2+1 bir villaya taşınan ikili, şimdilerde evlerini değiştirmek için kolları sıvamış. Yine aynı semtte daha büyük bir villa bakan ikili, geçtiğimiz gün istedikleri gibi bir ev bulmuşlar. Tripleks bir villa beğenen ikilinin, 5 odalı ve iki banyolu olan bu evi tuttuklarını öğrendim. Aylık 14 bin liraya kiraladıkları evin tadilatını da şimdiden başlatmışlar. Kadir Doğulu İle Neslihan Atagül'ün evde iki kişi yaşamalarına rağmen yine Zekeriyaköy'de büyük bir eve geçmeleri akıllara "Neslihan hamile mi?" sorusunu getirmiyor değil. Hem aile yaşantıları hem de şeffaflıkları ile magazin dünyasında örnek olarak gösterilen çiftten yakında müjdeli bir haber gelirse kimse şaşırmasın derim…

26 yaşındaki Atagül ile 36 yaşındaki Doğulu, ünlüler dünyasının en yakışan çiftleri arasında yer alıyor.