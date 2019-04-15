2006'da Cem Hakko'dan boşandıktan sonra kalbini yine bir sosyetik işadamı olan Sinan Dereli'ye kaptıran Bettina Machler, lüks hayatıyla kıskandırıyor. Yıl boyunca dünyanın en gözde yerlerinde tatil yapan sosyetik işkadını, geçtiğimiz hafta ise sevgilisiyle dünya jet sosyetesinin en gözde tatil adreslerinden St Barths'a gitti.





Karayıpler'in jet-set adasında bulunan Hotel Le Toiny'de konaklayan Bettina Machler ile Sinan Dereli, buradaki lüks oda için gecelik 3 bin 500 dolar yani yaklaşık 20 bin lira ödüyor. Bir haftadır lüks otelde konaklayan sosyetik çiftin cebinden şu ana kadar sadece konaklama için 140 bin lira çıktı. Dün de adanın en gözde beach'lerinden Shellona'ya giden sosyetik çift, burada deniz ve güneşin tadını çıkardı.





Sosyetik çiftin konakladığı otelde, daha önce de Roman Abramovich'ten Bill Gates'e, Victoria's Secret mankenlerinden Beyonce'ye kadar birçok yıldız kalmıştı.