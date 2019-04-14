Aylardır hastanede tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, tatil sezonunu açtı. Önceki gün çıktığı tatilde bikinili pozlarını paylaşan Yasmin, "Benim sezon açıldı" mesajı yazdı. Yasmin'in bu pozuna takipçilerinden, "Babanın taburcu olmasını bekleseydin" yorumları geldi.
Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık olay yaratıyor.
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