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  • 14.04.2019
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'ın oyuncu kızı yeni sevgilisiyle Bebek’te görüntülendi

Oyuncu ’ın aşk gecesi kötü bitti. Yeni sevgilisiyle Bebek’te eğlenen Ünal, mekanı arka kapıdan terk etti. Sevgilisinin elini tuttuğu anda patlayan flaşlarla şoka uğrayan oyuncu, gazetecilere sitem etti.

Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, önceki gün İstanbul gecelerinde yine başroldeydi. İki çocuğunun babası Emre Karabacak'la geçtiğimiz yıllarda boşanan Irmak Ünal, önceki gece yeni sevgilisiyle objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.

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