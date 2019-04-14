Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, önceki gün İstanbul gecelerinde yine başroldeydi. İki çocuğunun babası Emre Karabacak'la geçtiğimiz yıllarda boşanan Irmak Ünal, önceki gece yeni sevgilisiyle objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.
Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, önceki gün İstanbul gecelerinde yine başroldeydi. İki çocuğunun babası Emre Karabacak'la geçtiğimiz yıllarda boşanan Irmak Ünal, önceki gece yeni sevgilisiyle objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.
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