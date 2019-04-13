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  • 13.04.2019
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ile aşk yaşayan evlilik sinyali verdi

43 yaşındaki , yakında düğün olacağını açıkladı. Sali, sevgilisi ’nun ailesi ve kendi ailesinin tanıştığını söyledi.

Evlilik sinyali
'EYS' isimli televizyon programında her hafta ünlü isimleri ağırlayan Eser Yenenler'in bu haftaki konuğu Ziynet Sali'ydi. Bu yılın başından beri gitaristi Erkan Erzurumlu'yla aşk yaşayan Sali, evlilik sinyali verdi.

43 yaşındaki sanatçı, Haziran'da evlenecek olan Yenenler'e şöyle dedi: "Bizim de aileler tanıştı. Biz de şu anda senin yolundan ilerliyoruz. Bakarsınız yakın zamanda benim de parmağımda bir yüzük olur."



Yıllardır aşk hayatında yüzü gülmeyen , aradığı mutluluğu 'da buldu.

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