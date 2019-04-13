'EYS' isimli televizyon programında her hafta ünlü isimleri ağırlayan Eser Yenenler'in bu haftaki konuğu Ziynet Sali'ydi. Bu yılın başından beri gitaristi Erkan Erzurumlu'yla aşk yaşayan Sali, evlilik sinyali verdi.
43 yaşındaki sanatçı, Haziran'da evlenecek olan Yenenler'e şöyle dedi: "Bizim de aileler tanıştı. Biz de şu anda senin yolundan ilerliyoruz. Bakarsınız yakın zamanda benim de parmağımda bir yüzük olur."
Yıllardır aşk hayatında yüzü gülmeyen Ziynet Sali, aradığı mutluluğu Erkan Erzurumlu'da buldu.
43 yaşındaki sanatçı, Haziran'da evlenecek olan Yenenler'e şöyle dedi: "Bizim de aileler tanıştı. Biz de şu anda senin yolundan ilerliyoruz. Bakarsınız yakın zamanda benim de parmağımda bir yüzük olur."
Yıllardır aşk hayatında yüzü gülmeyen Ziynet Sali, aradığı mutluluğu Erkan Erzurumlu'da buldu.
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