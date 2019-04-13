İngiliz The Sun gazetesi ilginç bir iddia ortaya attı... Angelina Jolie ile Brad Pitt çiftinin barışmak üzere olduğunu yazan gazete, "Brangelina çifti ayrılığa fazla dayanamadı. Angelina Jolie yeniden bir aile olmak istiyor. Bu nedenle boşanmanın her detayını Brad için zorlaştırıyordu. Brad de şimdi tekrar aile olmayı düşünmeye başladı" diye yazdı. Çifte yakın kaynaklar da, Jolie ve Pitt'in barışmak için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Çocukları için geçtiğimiz ay Los Angeles'ta bir araya gelen ikilinin, birbirlerini özledikleri ortaya çıktı.
- Saklambaç
- 13.04.2019
- Gazete
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