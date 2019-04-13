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  • 13.04.2019
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Barışma turları! - barışmak üzere

Ayrılıkları haftalarca magazin dünyasını meşgul eden -, barışmak üzere. Çifte yakın kaynaklar, “İkisi de çok heyecanlı” yorumunu yaptı.

Barışma turları
İngiliz gazetesi ilginç bir iddia ortaya attı... ile çiftinin barışmak üzere olduğunu yazan gazete, "Brangelina çifti ayrılığa fazla dayanamadı. Angelina Jolie yeniden bir aile olmak istiyor. Bu nedenle boşanmanın her detayını Brad için zorlaştırıyordu. Brad de şimdi tekrar aile olmayı düşünmeye başladı" diye yazdı. Çifte yakın kaynaklar da, Jolie ve Pitt'in barışmak için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Çocukları için geçtiğimiz ay 'ta bir araya gelen ikilinin, birbirlerini özledikleri ortaya çıktı.

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