Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ile eşi Selin Ortaçlı, önceki akşam dostlarıyla birlikte İstinyePark Zuma'da yemek yedi. 'Recep İvedik 6' filminin Kasım ayında vizyona gireceğini söyleyen Gökbakar, "Filmi Netflix'te görebilecek miyiz?" sorusuna manidar bir cevap verdi.



Gökbakar, "Öyle bir fikrimiz yok. Filmin sinemada izlenmesi gerekiyor. Biz de öyle yapacağız" dedi. Ünlü komedyenin bu sözleri "Organize İşler: Sazan Sarmalı 2' filmini vizyona girdikten 2 hafta sonra Netflix'e satarak tepki çeken Yılmaz Erdoğan'ı akıllara getirdi.

Mars Yapım'a isyan eden Yılmaz Erdoğan'ın filmi gösterimdeyken Netflix'e satması şaşırtmıştı.



Doğan SAVAŞ

