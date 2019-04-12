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  • 12.04.2019
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, sanat hayatının 50. yılını konserde kutladı

Sanat hayatının 50 yılını önceki akşamki müthiş bir konserle kutlayan ’e sevenleri ‘Daha nice yıllar bizimle ol’ şeklinde tezahurat yaptı

Daha nice yıllara

Pop müziğin efsane ismi Erol Evgin, sanat hayatının 50. yılını geçtiğimiz akşam Alternatif Bank Private Banking ana sponsorluğunda Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir konserle kutladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konseriyle sevenlerini zamanda unutulmaz bir yolculuğa çıkaran 71 yaşındaki sanatçı, ayakta alkışlandı. , konserin ikinci bölümünde eski dostu Emel Sayın'la da yaptıkları düet ve dans şovuyla mest etti.



OĞLUYLA SAHNEDE
Evgin, kendisi gibi müzisyen oğlu Murat Evgin'le yaptığı düetle de büyük alkış aldı.
İki usta sanatçı, 'Şimdi Uzaklardasın' ve "Duydum ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini' şarkılarına düet yaparken böyle de dans etti.

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