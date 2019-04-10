Sosyetenin en gezgin çiftlerinden Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, geçtiğimiz gün soluğu ABD'de aldı. Aşkı için hiçbir masraftan kaçınmayan ve sürekli yaptığı pahalı jestlerle adından söz ettiren Sabancı, yine kural bozmadı. Sanatsal kişiliği kadar romantikliğini de konuşturan Hacı Sabancı, aşkını California'ya götürdü.





Buranın en lüks otellerinden olan Montage Laguna Beach'i tercih eden işadamı, Nazlı Kayı'yla okyanus manzaralı odalardan birinde konakladı. Günlüğü 7 bin 500 dolar olan odada aşkıyla tatilin keyfini çıkartan Sabancı, önceki gün de Los Angeles Lakers ile Utah Jazz arasında oynanan NBA maçını izledi.