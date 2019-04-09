Aralık 2018'de Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın evliliğinde kriz çıktı. Geçtiğimiz günlerde "Bu yıl ne Demet'in ne de Hadise'nin; benim yılım olacak" demesi iddiaya göre Kıratlı'yı kızdırdı.