Aralık 2018'de Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın evliliğinde kriz çıktı. Geçtiğimiz günlerde "Bu yıl ne Demet'in ne de Hadise'nin; benim yılım olacak" demesi iddiaya göre Kıratlı'yı kızdırdı.
Aralık 2018'de Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın evliliğinde kriz çıktı. Geçtiğimiz günlerde "Bu yıl ne Demet'in ne de Hadise'nin; benim yılım olacak" demesi iddiaya göre Kıratlı'yı kızdırdı.
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