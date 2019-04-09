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  • 09.04.2019
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’ın röportajında eski aşkı ’yi anması eşi ’yı kızdırdı

’ın röportajında eski aşkı ’yi anması eşi ’yı kızdırdı. İkilinin boşanacağı öne sürüldü. Popçu ise iddiayı yalanladı.

Aralık 2018'de Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın evliliğinde kriz çıktı. Geçtiğimiz günlerde "Bu yıl ne Demet'in ne de Hadise'nin; benim yılım olacak" demesi iddiaya göre Kıratlı'yı kızdırdı.

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