Popçu Hande Yener, yeni şarkısının klibi için geçtiğimiz hafta sonu Tanzanya'nın yolunu tuttu. Klip çekiminde yerli halkla kaynaşan şarkıcı, Afrikalı bir miniği de sevmeye doyamadı. Renkli anlarını Instagram'da paylaşan Yener'in fotoğrafları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.





Şarkıcı, bambaşka bir deneyim yaşadığı Tanzanya'nın Zanzibar adasında çekilen fotoğraflarının altına da "Anlatılmaz, yaşanır" notu düştü. Yener, paylaşımlarıyla da herkesi imrendirdi. Bu arada popçu, Tanzanya'ya gitmeden önce Afrika'da safari yapacağını da duyurmuştu.

46 yaşındaki popçu, şu sıralar Tanzanya'da renkli anlar yaşıyor.