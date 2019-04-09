Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.04.2019
  • Gazete

ATV'’nin reyting rekortmeni dizisi 'nin başarısı 'ya taşındı

ATV'’nin reyting rekortmeni dizisi , yakında ’da da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hercai rüzgarı

Midyat'ın güçlü ailelerinden Şadoğulları'nın torunlarından biri olan Reyyan ile anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesinin anlatıldığı Hercai'nin başarısı, na taşındı. atv'nin reyting rekortmeni dizisinin yurt dışı satışı yapıldı.


Henüz üç bölümü yayınlanan dizi, Romanya'ya satıldı. , daha önce de yine atv'nin femonen dizileri 'Sen Anlat Karadeniz' ile 'Aşk ve Mavi'yi satın almıştı. Sen Anlat dizisi 2 Eylül 2019'da Romanya'da yayın hayatına başlayacak.


Cannes'daki atv standı, yabancı yapımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriATV'’nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin başarısı Romanya'ya taşındı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri