Midyat'ın güçlü ailelerinden Şadoğulları'nın torunlarından biri olan Reyyan ile anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesinin anlatıldığı Hercai'nin başarısı, yurt dışına taşındı. atv'nin reyting rekortmeni dizisinin yurt dışı satışı yapıldı.





Henüz üç bölümü yayınlanan dizi, Romanya'ya satıldı. Romanya, daha önce de yine atv'nin femonen dizileri 'Sen Anlat Karadeniz' ile 'Aşk ve Mavi'yi satın almıştı. Sen Anlat Karadeniz dizisi 2 Eylül 2019'da Romanya'da yayın hayatına başlayacak.





Cannes'daki atv standı, yabancı yapımcılar tarafından büyük ilgi gördü.