Şovmen Eser Yenenler, bir yıldır aşk yaşadığı 2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu Yıldız'ı önceki akşam ailesinden istedi. Yenenler, kız isteme töreninde her damat adayı gibi tuzlu kahveden de nasibini aldı. İkili, 9 Haziran'da Kilyos'ta evlenecek.ü
Şovmen Eser Yenenler, bir yıldır aşk yaşadığı 2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu Yıldız'ı önceki akşam ailesinden istedi. Yenenler, kız isteme töreninde her damat adayı gibi tuzlu kahveden de nasibini aldı. İkili, 9 Haziran'da Kilyos'ta evlenecek.ü
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