Türkiye'deki yatırımlarıyla iş dünyasının dikkat çeken isimleri, Miami'de de rekabete tutuştu. Geçtiğimiz ay Serdar Bilgili, ABD'li ortağı Michael Shvo ile Miami'deki The Raleigh Hotel'i 103 milyon dolara yani yaklaşık 580 milyon liraya satın almıştı. Bilgili'nin bu yatırım atağının etkisi sürerken, benzer bir haber de Baran Süzer'den geldi.
- Saklambaç
- 07.04.2019
- Gazete
Türk işadamlarından Miami'ye kuşatma
Türk işadamlarının Miami’ye yatırımı artıyor. Serdar Bilgili’den sonra şimdi de Baran Süzer, Miami’de iki otel açmak için kolları sıvadı. Süzer’in yatırım için 250 milyon dolar bütçe ayırdığı konuşuluyor.
Türkiye'deki yatırımlarıyla iş dünyasının dikkat çeken isimleri, Miami'de de rekabete tutuştu. Geçtiğimiz ay Serdar Bilgili, ABD'li ortağı Michael Shvo ile Miami'deki The Raleigh Hotel'i 103 milyon dolara yani yaklaşık 580 milyon liraya satın almıştı. Bilgili'nin bu yatırım atağının etkisi sürerken, benzer bir haber de Baran Süzer'den geldi.
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