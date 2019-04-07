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  • 07.04.2019
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Türk işadamlarından 'ye kuşatma

Türk işadamlarının ’ye yatırımı artıyor. ’den sonra şimdi de , Miami’de iki otel açmak için kolları sıvadı. Süzer’in yatırım için 250 milyon dolar bütçe ayırdığı konuşuluyor.




Türkiye'deki yatırımlarıyla iş dünyasının dikkat çeken isimleri, Miami'de de rekabete tutuştu. Geçtiğimiz ay Serdar Bilgili, ABD'li ortağı Michael Shvo ile Miami'deki The Raleigh Hotel'i 103 milyon dolara yani yaklaşık 580 milyon liraya satın almıştı. Bilgili'nin bu yatırım atağının etkisi sürerken, benzer bir haber de Baran Süzer'den geldi.

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