Didim yıldızları

Bu yaz, Aydın'ın gözdesi Didim'e yıldız yağacak. Hande Yener, Serkan Kaya, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Kutsi, 7 ay boyunca toplam 123 konserle eğlence dünyasını Didim'e taşıyacak. Caprice Deluxe Hotel'deki müzik şöleni 3 Mayıs akşamı Kutsi'nin konseriyle başlayacak. Etkinlikler 30 Kasım'da yine Kutsi konseriyle son bulacak.
- Saklambaç
- 07.04.2019
- Gazete
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