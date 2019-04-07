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  • 07.04.2019
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yıldızları

Didim yıldızları
Bu yaz, Aydın'ın gözdesi Didim'e yıldız yağacak. Hande Yener, Serkan Kaya, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Kutsi, 7 ay boyunca toplam 123 konserle eğlence dünyasını 'e taşıyacak. Caprice Deluxe Hotel'deki müzik şöleni 3 Mayıs akşamı Kutsi'nin konseriyle başlayacak. Etkinlikler 30 Kasım'da yine Kutsi konseriyle son bulacak.

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