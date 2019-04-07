Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.04.2019
  • Gazete

cesaretiyle şaşırttı! biberonla besledi...

Yerli Zeyna

Güzelliği ve oyunculuğuyla takdir toplayan , cesaretiyle de alkış aldı. Soral, önceki gün Tuzla'daki bir hayvanat bahçesinde vahşi hayvanları korkmadan sevdi.

bebek gibi biberonla besleyen Soral, bir koalayı da kucağından indirmedi. Renkli anlarını 'da paylaşan oyuncuya takipçileri "Yerli Zeyna" benzetmesi yaptı.



Kaplanı kucağına alıp besleyen Soral'a 'Cesur ve güzel' iltifatı geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriBensu Soral cesaretiyle şaşırttı! Kaplanı biberonla besledi...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri