Güzelliği ve oyunculuğuyla takdir toplayan Bensu Soral, cesaretiyle de alkış aldı. Soral, önceki gün Tuzla'daki bir hayvanat bahçesinde vahşi hayvanları korkmadan sevdi.
Kaplanı bebek gibi biberonla besleyen Soral, bir koalayı da kucağından indirmedi. Renkli anlarını Instagram'da paylaşan oyuncuya takipçileri "Yerli Zeyna" benzetmesi yaptı.
Kaplanı kucağına alıp besleyen Soral'a 'Cesur ve güzel' iltifatı geldi.
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