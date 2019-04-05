Ruhsatsız silah taşımaktan aldığı 6 ay 17 günlük cezayı tamamlayarak özgürlüğüne kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi. Oyuncu yeni filmi hakkında şunları söyledi: "Hikayesini oluşturduğum ve cezaevindeyken dışarısıyla iletişim halinde çalışarak senaryo ekibi ile ilerlettiğimiz güzel bir senaryo oldu..."

Eşiyle yürüyüş yaparken objektiflere takılan Ufuk Bayraktar, filmin bu yaz çekileceğini söyledi.