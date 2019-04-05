Yakışıklı oyuncu Furkan Andıç, özel bir çekim için otomobil tamircisi kılığında poz verdi.
Andıç'ın Maslak Oto Sanayi'de verdiği bu çarpıcı pozlar, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. Andıç'a özellikle genç kızlardan övgü dolu mesajlar yağdı.
Yakışıklı oyuncu Furkan Andıç, özel bir çekim için otomobil tamircisi kılığında poz verdi.
Andıç'ın Maslak Oto Sanayi'de verdiği bu çarpıcı pozlar, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. Andıç'a özellikle genç kızlardan övgü dolu mesajlar yağdı.
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