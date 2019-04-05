Şu sıralar ekrandan uzak kalan Bensu Soral, evinde keyif çatıyor. Güzel oyuncu, dün de kanepeye uzanıp verdiği bu poza "En huzur bulduğum yer" notu düştü.
Bu keyifli karesiyle imrendiren ünlü oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni aldı. Bensu Soral'a takipçileri "Seni izlemeyi çok özledik. Artık setlere dön" çağrısı da yaptı.
Bu keyifli karesiyle imrendiren ünlü oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni aldı. Bensu Soral'a takipçileri "Seni izlemeyi çok özledik. Artık setlere dön" çağrısı da yaptı.
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