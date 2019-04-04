Üç buçuk yıllık aşkı Serenay Sarıkaya ile ayrıldığı yönünde sürekli haber olan Kerem Bürsin, sonunda sessizliğini bozdu. ABD'den dönen yakışıklı oyuncu, önceki gün iş görüşmesi için ayağının tozuyla Nişantaşı'na gitti.





Bürsin, ayrılık iddiasını şu sözlerle çürüttü: "Bir süredir burada değildim. Serenay da İstanbul'daydı. Her şey harika. Bu haberlere alıştık artık."

Ayrın Hamza