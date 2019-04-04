Popçu Bengü, şu sıralar mutluluk sarhoşu… Önceki gün 40 yaşına giren 5 aylık hamile şarkıcı, doğum günü balonlarıyla pozuna "Şükürler olsun bugünüme" notu düşüp sevincini paylaştı.
Popçu Bengü, şu sıralar mutluluk sarhoşu… Önceki gün 40 yaşına giren 5 aylık hamile şarkıcı, doğum günü balonlarıyla pozuna "Şükürler olsun bugünüme" notu düşüp sevincini paylaştı.
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