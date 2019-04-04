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  • 04.04.2019
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'den coşkusu

Doğum günü coşkusu

, şu sıralar mutluluk sarhoşu… Önceki gün 40 yaşına giren 5 aylık hamile şarkıcı, balonlarıyla pozuna "Şükürler olsun bugünüme" notu düşüp sevincini paylaştı.

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