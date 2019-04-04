Kazancını gayrimenkulde değerlendiren Linet, yeni yatırımı için rotasını Ataşehir'e çevirdi. Ünlü şarkıcı, 'Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa' programının iddiasına göre 1 milyon 250 bin dolara Kadıköy ve Adalar manzaralı bir Penthouse daire satın aldı. Şarkıcının 18. kattaki süper lüks dairesinin terasında da açık yüzme havuzu bulunuyor.
Linet, terastaki yüzme havuzunda İstanbul manzarasının keyfini çatacak.
Linet, terastaki yüzme havuzunda İstanbul manzarasının keyfini çatacak.
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