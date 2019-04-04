Türk işadamı Kaan Günay, geçtiğimiz Ocak ayında dünyaca ünlü ABD'li model Jessica Michel Serfaty ile yeni bir aşka yelken açtı. Kısa sürede kaynaşan ikili, Afrika'ya gidip safari yaptı. Mutlu çift, geçtiğimiz günlerde ise Uzak Doğu'yu dolaştı. Sevgilisini sürekli tatile çıkaran Kaan Günay, seksi modele bir jest daha yaptı.