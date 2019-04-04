Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan kendisini sosyetik Edwina Sponza'yla aldattığını öne sürerek geçen ay boşanan Demet Şener, şu sıralar ikinci baharını yaşıyor.
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan kendisini sosyetik Edwina Sponza'yla aldattığını öne sürerek geçen ay boşanan Demet Şener, şu sıralar ikinci baharını yaşıyor.
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