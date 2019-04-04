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  • 04.04.2019
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Gönlünü ’ye kaptıran , aşkıyla ’deydi

Kısa süre önce gönlünü ’ye kaptıran , önceki gün aşkıyla ’deydi. ’la boşanan Şener’in neşesi ise ‘Demet, yaşıyor’ dedirtti.

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan kendisini sosyetik Edwina Sponza'yla aldattığını öne sürerek geçen ay boşanan Demet Şener, şu sıralar ikinci baharını yaşıyor.

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