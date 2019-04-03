Set ziyaretine giden bir hayranına fotoğraf makinesi fırlattığı iddia edilen Can Yaman'a rol arkadaşı Demet Özdemir, destek çıktı. Güzel oyuncu, "Asıl mağdur biziz" deyip eleştiri yağmuruna tutulan partnerini korudu:





"Sete izinsiz giren kişi, kaydı kesip Can'ın kolundan tutup bana laf attı. Can da 'sözde' hayrandan kolunu kurtarmaya çalışırken fotoğraf makinesi elinden düştü. Negatif fiziksel temas ve hakaret, sevgi gösterisi olamaz."





Özdemir ile Yaman'ın dizi aşkının, gerçek olduğu iddia ediliyor.