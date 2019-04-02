Ünlü kadınların yüz hatları altın orana göre hesaplandı! İşte en mükemmel suratlar...

yıldır mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülenşimdilerde cebe girdi... Bir telefon uygulaması, altın oranı ölçen bir sistem geliştirdi. Bu uygulamaya;'deki ünlü kadınların fotoğrafları yüklendi. Sonuçlara göre yüz ölçüsü mükemmel olan ilk isim; şu sıralar şarkıcıile olan evliliğinde sıkıntılar yaşadığı iddia edilen oyuncu'ti.