Binlerce yıldır mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen altın oran şimdilerde cebe girdi... Bir telefon uygulaması, altın oranı ölçen bir sistem geliştirdi. Bu uygulamaya; Türkiye'deki ünlü kadınların fotoğrafları yüklendi. Sonuçlara göre yüz ölçüsü mükemmel olan ilk isim; şu sıralar şarkıcı Kenan Doğulu ile olan evliliğinde sıkıntılar yaşadığı iddia edilen oyuncu Beren Saat'ti.
- Saklambaç
- 02.04.2019
- Gazete
Ünlü kadınların yüz hatları altın orana göre hesaplandı! İşte en mükemmel suratlar...
Ünlü Türk kadınlarının yüz hatları altın orana göre hesaplandı. İlk sırada Beren Saat, ikinci sırada ise güzel oyuncu Fahriye Evcen vardı...
Binlerce yıldır mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen altın oran şimdilerde cebe girdi... Bir telefon uygulaması, altın oranı ölçen bir sistem geliştirdi. Bu uygulamaya; Türkiye'deki ünlü kadınların fotoğrafları yüklendi. Sonuçlara göre yüz ölçüsü mükemmel olan ilk isim; şu sıralar şarkıcı Kenan Doğulu ile olan evliliğinde sıkıntılar yaşadığı iddia edilen oyuncu Beren Saat'ti.
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