Tiyatro aşkına

Tamer Karadağlı, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan ile birlikte 'İkinin Biri' oyununda yer alan Esra Sönmezer, tiyatro sahnesini çok sevdi. Güzel oyuncu, turne kapsamında il il geziyor.
Önümüzdeki günlerde Denizli, Uşak, İzmir ve Ankara'da oyunlarını tiyatro severlerle buluşturacak olan Sönmezer, "Tiyatroda rol almak gerçekten çok farklı" dedi.
Önümüzdeki günlerde Denizli, Uşak, İzmir ve Ankara'da oyunlarını tiyatro severlerle buluşturacak olan Sönmezer, "Tiyatroda rol almak gerçekten çok farklı" dedi.
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