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  • 02.04.2019
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Kaplanı kangal yaptı!

Reynmen, önceki gün ’daki bir hayvanat bahçesinde kaplanları kangal köpeği gibi kucağına alıp biberonla besledi.

Kaplanı kangal yaptı!

'Derdim Olsun' şarkısıyla şöhret olan Reynmen, cesur çıktı. Ünlü şarkıcı, önceki gün 'daki Aslan Park'ı ziyaret etti. Reynmen, kucağına aldığı kaplanları da bebek gibi biberonla besledi. Ünlü rapçi, yavru kaplanlarla verdiği pozları "Sivas kangalı mı, kaplan mı?" notuyla paylaşıp takipçilerini güldürdü. Reymen'in kaplanla fotoğraları da binlerce beğeni aldı.




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