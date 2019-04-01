İşte ünlülerin oy verme işlemlerinden kareler

Ünlüler 2019 yerel seçimleri için dün sandığa koştu. Sabah daha sandıklar açılmadan Beykoz'daki Sedat Simavi İlkokulu'na giden Sezen Aksu, oyunu kullanamadan dönmek zorunda kaldı. Minik Serçe, öğleden sonra tekrar gidip oyunu verdi. Beyazıt Öztürk ise daha önce adres değişikliği yaptığını unutunca oy vereceği okulu karıştırdı. Oyunu kullanacağı okula eski eşi Okan Kurt'la giden Demet Akalın da kimliğini unuttu. Popçu, Kurt'un kimliğini getirmesiyle oyunu verdi. Hülya Avşar ile kızı Zehra da oylarını kullandıktan sonra mührü kabinde unuttu.