Güzel oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında hayatlarını birleştirdi... Ancak beş yıllık evlilik, geçtiğimiz haftalarda patlak verdi. Başarılı oyuncu Beren Saat, evlilik fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. Bu durum "İkili yakında boşanacak" şeklindeki haberleri de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde ise Beren Saat ile kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun bir markette karşılaştıkları ve onlarca müşterinin içinde birbirlerine girdikleri söylendi. Bu olay hafızalardaki tazeliğini korurken, yeni bir kriz daha patlak verdi.







Ünlü popçu Kenan Doğulu'nun annesi bu kez de gelini Beren Saat'i, sosyal medyada takibe son verdi! Yaşanan son gelişme, ikilinin boşanacakları iddasını daha da güçlendirdi. Öte yandan Beren Saat'in sosyal medyada kayınvalidesini hiç takip etmediği öğrenildi. Ayrıca yine Saat'in aile karelerinde kayınvalidesiyle yan yana gelmemesi ve hiç fotoğraf vermemesi de dikkat çekiciydi...







Geçtiğimiz günlerde evliliği hakkında ilk kez konuşan Beren Saat, "Bana biraz zaman verin" demişti.