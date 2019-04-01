Önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren Deniz Seki, dün sabah erkenden İstanbul'a geldi. Seki, uçaktan iner inmez sandık başına geçip görevini yerine getirdi.
- Saklambaç
- 01.04.2019
- Gazete
31 Mart seçimleri için ünlüler sandık başındaydı
Önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren Deniz Seki, dün sabah erkenden İstanbul'a geldi. Seki, uçaktan iner inmez sandık başına geçip görevini yerine getirdi.
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