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  • 31.03.2019
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, sevgilisi ile eski eşi 'in rol aldığı "İkinin Biri" adlı tiyatro oyununu izledi

Eski eşe tam destek
Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy ile eski eşi Zeyno Günenç'in rol aldığı "İkinin Biri" adlı tiyatro oyununu izledi. Oyunun sahneye sunulduğu 'da eski eşi Zeyno Gönenç'e destek veren Bayülgen, oyun bitimi kulise girdi. Oyunda rol alan , Zuhal Yalçın ve Sefa Zengin'i tebrik etti.

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