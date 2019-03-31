Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy ile eski eşi Zeyno Günenç'in rol aldığı "İkinin Biri" adlı tiyatro oyununu izledi. Oyunun sahneye sunulduğu Trump Towers'da eski eşi Zeyno Gönenç'e destek veren Bayülgen, oyun bitimi kulise girdi. Oyunda rol alan Tamer Karadağlı, Zuhal Yalçın ve Sefa Zengin'i tebrik etti.
- Saklambaç
- 31.03.2019
- Gazete
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