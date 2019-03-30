Yaklaşık üç yıldır Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den Çağatay Ulusoy'a mesaj... ABD'li eşiyle kurduğu şirket borca batınca çareyi TIR şoförlüğü yapmakta bulan ünlü oyuncu, Los Angeles'ta Türk restoranı açmaya hazırlanan Ulusoy'u "Trump'ın göçmenlere karşı tutumu yüzünden çok riskli bir işe giriyor" diyerek uyardı.





Tolga Karel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çağatay'ın düşüncesi, kültürümüz adına güzel bir gelişme fakat E2 yatırımcı vizesi almak için bu adımı attığını düşünüyor galiba. ABD'de statünüz yoksa telefon hattı bile alamazsınız. Amerika'da restoranların yüzde 95'i yıl sonu batıyor. Trump varken göçmenleri zor günler bekliyor."



Yakışıklı oyuncu, ABD'de bir Türk restoranı açmak için kolları sıvadı.

Karel'in 2016'da evlendiği Sarah Scott'tan bir kızı var.