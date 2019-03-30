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  • 30.03.2019
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ile ayrılacakları konuşulan Beren Saat, kaynanası ile markette kavga etti

Beren Saat'in ile evliliğinde kriz olduğunu ima eden paylaşımları, kayınvalide 'ı kızdırdı. İddiaya göre önceki gün Kuruçeşme'deki bir markette karşılaşan gelin ile kaynana, bu yüzden tartıştı.

Önceki gün öğle saatlerinde Kuruçeşme'deki Macro Center isimli markete gidenler, büyük bir şok yaşadı... Bir süredir Kenan Doğulu ile evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Beren Saat, tek başına markette alışverişe koyuldu.

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