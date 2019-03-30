Önceki gün öğle saatlerinde Kuruçeşme'deki Macro Center isimli markete gidenler, büyük bir şok yaşadı... Bir süredir Kenan Doğulu ile evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Beren Saat, tek başına markette alışverişe koyuldu.
Önceki gün öğle saatlerinde Kuruçeşme'deki Macro Center isimli markete gidenler, büyük bir şok yaşadı... Bir süredir Kenan Doğulu ile evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Beren Saat, tek başına markette alışverişe koyuldu.
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