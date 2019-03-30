Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %13,69 izlenme oranı ve %31,01 izlenme payı, AB'de %10,77 izlenme oranı ve %25,89 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,32 izlenme oranı ve %29,09 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Sosyal medyada da trend topic olan diziye övgü yağdı.
Başrol oyuncularından Kerem Alışık, "Sette herkes çok mutlu" dedi.
Başrol oyuncularından Kerem Alışık, "Sette herkes çok mutlu" dedi.
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