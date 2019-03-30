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  • 30.03.2019
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19. ’nda kutladı

, önceki günkü 19. ’nda kutladı. Ailesi ve arkadaşlarıyla üç pasta birden kesen Tilki, doğum gününde de kendisini ödüllendirdi. Aleyna, artık Çengelköy’de kiraladığı dubleks bir villada yaşayacak.

Yeni yaşa yeni hayat

Pop müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden Aleyna Tilki, önceki gün 19 yaşına bastı. Genç popçu, Çırağan Sarayı'nda 700 euro'ya yani yaklaşık 4 bin 500 liraya tuttuğu odada kutladı.

TEBRİK YAĞMURU
Ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenen Tilki, üç pasta birden kesti. Tarzının aksine son derece sakin bir kutlama tercih eden genç popçuya, sosyal medyadan da tebrik mesajları yağdı. Öte yandan , yeni yaşıyla birlikte yeni bir hayata adım attı. Ailesiyle Kartal'daki bir rezidans dairede yaşayan güzel popçu, yeni bir eve taşınıyor.

AİLESİYLE BİRLİKTE...
Çengelköy'de dubleks bir villa kiralayan Aleyna Tilki, buraya kurduğu küçük bir stüdyo sayesinde de müzik çalışmalarına hız verecek. Kartal gibi yine gözlerden uzak bir semt olan Çengelköy'ü tercih eden Aleyna Tilki, yeni evinin yeri bilinmesin diye de özellikle titiz davranıyor. Tilki, yeni villasında da kardeşi ve annesi Havva Öztel'le birlikte yaşayacak.
Tilki, yaş gününü annesi, kardeşi ve babasıyla birlikte kutladı.

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