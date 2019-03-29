Miss Turkey güzeli Tara De Vries, dünya markası Missoni’nin dikkatini çekmeyi başardı. Kapadokya’da Mert Alaş ve Bella Hadid ile buluşan Tara, ünlü markadan teklif aldı. Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries (20), geçen yıl yapılan Miss Turkey yarışmasında 2. olmayı başardı. Ülkemizi 17 Aralık'ta Tayland'daki Miss Universe 2018'de temsil edip, kendisini dünyaya tanıttı. Tara'nın güzelliği, dünyaca ünlü giyim markası Missoni'nin gözünden kaçmadı. Çekimler için ülkemize gelen yöneticiler, Tara'yı aradı. Bunun üzerine Tara da geçtiğimiz gün Kapadokya'ya giderek, Mert Alaş, ünlü model Bella Hadid ve Missoni ailesi ile buluştu. Tara, Missoni yöneticileri ve markanın resmi fotoğrafçısı Mert Alaş ile sette olan fotoğraflarını paylaştı. Bunun üzerine Tara'nın dünya devi markadan teklif aldığı söylentisi yayıldı. Yeni çekimlerde markanın yüzü olacağı iddiası ortaya atıldı... Ünlü marka, Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden sonra Tara'yı objektiflerin karşısına geçirmeyi planlıyor.
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