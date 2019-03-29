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  • 29.03.2019
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güzeli De Vries, ’nin dikkatini çekmeyi başardı! Kapadokya’da ve ile buluştu

güzeli De Vries, dünya markası ’nin dikkatini çekmeyi başardı. Kapadokya’da ve ile buluşan Tara, ünlü markadan teklif aldı.

Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries (20), geçen yıl yapılan Miss Turkey yarışmasında 2. olmayı başardı.

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